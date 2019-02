Ravello, Costiera amalfitana . Primo anno a Ravello di Don Angelo. Deve essere stato un anno non eccezionale, a giudicare dal l’omelia di don Angelo Mansi , proveniente dalla parrocchia di Vettica di Amalfi: “molti estimatori dei primi giorni sono letteralmente scomparsi e riassorbiti da una vita presa dal commercio e dal Dio denaro” le parole dure del parroco antirumori (ricordiamo le violente reprimende di Don Angelo sulle molestie notturne di turisti ubriachi). Gli amici e i parrocchiani fedeli lo hanno festeggiato dopo la messa. Fra i presenti anche qualche minorese memore dei trascorsi parrocchiali a Minori, l’ex sindaco Lembo e il preside Criscuolo su tutti

Don Angelo non è stato tenero con le sue pecorelle. Noi gli siamo vicini e lo sosterremo in tutte le iniziative che vorrà prendere soprattutto per riaffermare quei valori che in passato hanno fatto la fortuna della nostra Costiera. Intanto auguri Don Angelo da Positanonews per una lunga e feconda presenza a Ravello