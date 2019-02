Ravello, emergenza traffico: riattivati i semafori a Civita

La strada chiusa tra Tramonti e Maiori, negli ultimi giorno ha costretto gli automobilisti a muoversi sulla Chiunzi-Ravello: l’arteria provinciale, seppur ufficialmente chiusa, funge in questo momento da collegamento tra la Costiera Amalfitana e l’Agro Nocerino Sarnese. Questa emergenza ha comportato un notevole traffico verso la Città della Musica, ma si vede già l’operato del nuovo comandante dei Vigili, Giuseppe De Stefano, sotto la guida del sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino.

I semafori a Civita, sulla ex 373, sono stati riattivati per fronteggiare tale flusso di auto in arrivo dalla Costa, con un ritorno al regime estivo nella gestione del traffico (i semafori sono spenti durante l’inverno). “Siamo pronti ad affrontare la stagione nel migliore dei modi, – dice il comandante De Stefano – ci stiamo già preparando a causa di queste chiusure, che speriamo si risolvano al più presto”.