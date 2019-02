Ravello, due donne si accapigliano. Arriva il 118 . Ecco perchè

Ravello, Costiera amalfitana. Donne contro, storie di famiglia che nessuna legge e nessun tribunale riesce a risolvere a Sambuco. Il problema riguarda i problemi di vicinato fra due famiglie a Sambuco che si trascina da quasi venti anni. E’ bastata l’apposizione di una ringhiera, come riferiscono a Positanonews, a far scattare la molla fra le due donne. Sono arrivate due ambulanze del 118 per l’ Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione e gli uomini dell’arma di Ravello . La vicenda si cui si parlava in piazza Vescovado è stata confermata, ma i dettagli non sono certi su come e in che modo vi sia stato questo scontro fra le donne, fatto sta che è intervenuto il 118. Non vogliamo andare oltre la vicenda privata per come abbiamo saputo il perchè si perde negli anni e così i rancori si accumulano , non riuscire a superarli è questo il perchè dei continui scontri . In questi casi nessuno vince e nessuno ha ragione.