Ravello cede una macera, un terrazzamento finisce su un’auto. Una giornata da dimenticare

Ravello , Costiera amalfitana . Non bastavano frane a Tramonti e Agerola per la Costa d’ Amalfi , ma una macera che cede sulla strada provinciale 1 di Salerno . Un’auto parcheggiata in Via Boccaccio, poco prima del cimitero, è rimasta sepolta..

Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale anche i volontari della Millenium e gli operai di una ditta che stanno provvedendo a rimuovere il terreno con l’ausilio di un mezzo meccanico.

L’amministrazione Di Martino intanto è rimasta operativa ininterrottamente per affrontare l’emergenza.