Ravello – Attività Fondazione e affidamento beni, il sindaco convoca gli opertatori turistici

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha nuovamente convocato gli operatori turistici della città della Musica per discutere di quel processo di destagionalizzazione da tutti invocato ed a cui è in parte legata anche la messa a sistema dei tre beni della Città della Musica.

«Nel corso dell’affollato incontro tenutosi il 18 gennaio scorso – esordisce il sindaco Di Martino nella missiva inviata agli operatori turistici di Ravello – concordammo un aggiornamento a breve per verificare lo stato di avanzamento del lavoro del commissario Mauro Felicori sull’iter per l’affidamento dei tre beni (Villa Rufolo, Villa Episcopio e Auditorium Niemeyer) alla Fondazione Ravello, ma anche per poter approfondire il tema del futuro turistico di Ravello, che deve ripartire proprio dalla gestione dei tre beni e dal progetto di valorizzazione che si intende portare avanti, in modo da avviare il processo di destagionalizzazione da tutti invocato.

Il nuovo incontro con gli operatori tutistici è convocato per venerdì 22 febbraio alle ore 16 presso l’Auditorium di Villa Rufolo.

Alla riunione sono invitati anche il Commissario Straordinario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori, e il Segretario Generale Ermanno Guerra, che aggiorneranno la platea sullo stato dell’arte delle attività della Fondazione durante il primo mese di presenza a Ravello.