A quanto pare la vacanza a Positano al giovane attore gli ha portato fortuna. Ieri, durante le premiazioni degli Oscar a Los Angeles, Rami Malek è stato premiato come miglior attore protagonista.

Il giovane attore, ha recitato nel film campione d’incassi 2018 (86 milioni di dollari ) “Bohemian Rhapsody“, il biopic sulla storia del grande successo dei Queen ed in particolar modo di Freddie Mercury, dove Malek ha interpretato con duro lavoro il frontman del famosissimo gruppo rock.

di 3 Galleria fotografica Rami Malek a Positano





L’emozione di Rami, nonostante fosse il favorito alla vittoria, ha commosso tutti, soprattutto sua madre, la quale ha ringraziato dal palco. Malek, durante il discorso ha voluto ringraziare e ricordare anche suo padre, purtroppo venuto a mancare prima del suo debutto come attore. Inoltre, il giovane si è dichiarato onorato di aver rappresentato, con tutto se stesso, un cantante di così grande fama:

“Ringrazio i queen che mi hanno permesso di svolgere un piccolo ruolo nella loro straordinaria eredità. Sarò in debito con voi per sempre!”

Rami, sul palco, ha anche dichiarato di aver lavorando molto anche con il suo fisico, in particolare seguendo una dieta specifica che lo ha messo a dura prova:

«Ho messo su peso la prima settimana di riprese– ha raccontato –poi ho dovuto perderlo di nuovo e perdere massa muscolare per girare le parti iniziali, quando Freddie era giovane e molto magro. Ho dovuto studiare bene quando allenarmi e quando tornare a fare una dieta drastica. Non lo consiglio a nessuno».

Per farlo somigliare più possibile alla rockstar, il costumista ha creato una dentatura alla Freddie che l’attore si portava dietro in un piccolo contenitore di plastica e ogni notte si infilava in bocca per impratichirsi. Addirittura è andato a Londra per convincere i produttori ad assumere un insegnante specializzato negli accenti e un coach per i movimenti fisici.

Malek deve tanto al film, non solo per i riconoscimenti e la fama che gli ha reso, ma anche per avergli fatto conoscere la sua attuale compagna Lucy Boynton, che nel film interpreta Mary Austin, la donna con cui Mercury ebbe un legame sentimentale dall’inizio della sua carriera fino alla morte.

Con lei, infatti, il giovane attore è venuto in vacanza a Positano proprio durante le riprese del film per un piccolo break dove noi di Positanonews, abbiamo avuto l’onore di conoscerli. (Puoi trovare la gallery di seguito)

Complimenti all’attore. Speriamo in un nuovo incontro qui in Costiera.