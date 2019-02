Rai Tre Campania a Villa Fondi Piano di Sorrento Antonella Fracchiola ha intervistato il sindaco Vincenzo Iaccarino e la dottoressa Budetta artefici della mostra multimediale che ha ricostruito il ninfeo e ha portato l’atleta Servizio di Lucio Esposito e Sara Ciocio sempre presenti negli eventi culturali dalla Penisola sorrentina alla provincia di Napoli e a tutta la Campania. Qui la bravissima professionista è venuta per l’atleta di Koblanos, per la mostra multimediale di ricostruzione del ninfeo di Pipiano a Massa Lubrense , che si affacciava sul mare di fronte a Punta Campanella e Capri, che noi di Positanonews abbiamo apprezzato moltissimo, ma anche per l’apertura e il rilancio di Villa Fondi e del Museo un gioiello prezioso per il territorio La speranza è che l’atleta rimanga qui