Ragazzi in gamba a Cetara . Ecco chi è stato premiato

Ragazzi in gamba 2018 a Cetara . Ecco chi è stato premiato nel paese della Costiera amalfitana. I giovani meritevoli per i risultati scolastici e universitari conseguiti nel corso del 2018:

Ottomana Giuseppe Pio; Ferrara Vincenzo Pio; Annarummo Annamaria; Biondini Antonio Nail; De Santis Clara; Di Crescenzo Marco Maria; Ottomana Angela Maria; D’Emma Vittorio; Di Crescenzo Lucia; Pirozzi Antonella

Non solo sono stati premiati i cittadini del borgo marinaro della Costa d’ Amalfi che si sono distinti :

Syria Amatino per aver ottenuto il premio come miglior interprete School Movie 2018; la Dott.ssa Giovanna Della Porta per la spiccata professionalità nelle varie manifestazioni e progetti culturali svolte in favore della comunità cetarese; Lorena Benincasa distintasi per la sua carriera sportiva; Donato Falcone per il costante impegno dimostrato nelle varie manifestazioni a favore della comunità cetarese e il ristorante “Al Convento” per i 50 anni di storia, tradizione e valorizzazione del nostro patrimonio gastronomico.

Una bella manifestazione che si è potuta tenere dopo il rinvio dell’evento a causa delle avverse condizioni meteo.