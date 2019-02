I ragazzi dell’Under 15 M del G.S Minori Costa d’Amalfi vincono lo scontro diretto per il quarto posto nel girone.

CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 15 M

GIRONE H

G.S MINORI COSTA D’AMALFI-BASKET CANOSSA SALERNO 77-38

(11-9/19-15/28-4/19-10)

Le piccole “furie rosse” vincono contro Canossa Basket Salerno giocando una partita di grande intensità difensiva con un gioco in velocità, con numerosi contropiedi ribaltando anche il passivo dell’andata di quindici punti.

Coach Apicella schiera lo stesso quintetto dell’ultima partita con Proto, D’Alfonso, D’Uva, Bonito e Di Lieto.

Inizio della partita molto equilibrato, il G.S gioca uomo pressing a tutto campo per non dare la possibilità agli avversari di giocare con la difesa schierata e con il vantaggio notevole dell’altezza a loro favore. I ragazzi minoresi ci riescono in parte, chiudendo avanti il periodo di soli due punti. Il secondo periodo ha lo stesso andamento del primo, ma nel fine quarto i salernitani iniziano ad avere una flessione fisica per i pochi cambi effettuati da coach Gibboni e per il ritmo forsennato degli avversari. Il primo tempo si chiude con un vantaggio di sei punti per i ragazzi della Costa.

Nel terzo periodo c’è la svolta, il G.S ingrana la quarta e con un ritmo infernale e una difesa di squadra quasi perfetta recupera palloni su palloni che innescano numerosi contropiedi e canestri facili. Questa sera proprio tutti sono concentrati e in gran forma e vincono il periodo con un parziale di 28 a 4 che chiude definitivamente la partita. Nel quarto periodo il vantaggio aumenta di poco, ma l’obbiettivo è stato raggiunto, prima dell’ultima giornata che si giocherà domenica prossima i ragazzi minoresi superano in classifica i loro avversari al quarto posto, eguagliando il risultato dell’anno scorso con la possibilità se vincono l’ultima partita di giocare il girone oro per l’assegnazione del titolo regionale. Punteggio finale 77 a 38 per il G.S Minori Costa d’Amalfi. Alla fine della partita sentiamo coach Apicella” Sono orgoglioso di questi ragazzi, per il loro impegno, per il sudore che spendano negli allenamenti, per la voglia che hanno di migliorarsi, per il piacere che hanno di stare insieme. A me basta questo e per questo li voglio sempre più bene, grazie ai loro genitori, al loro sostegno e alla loro discrezione, sono indispensabili per il nostro progetto educativo, andiamo avanti, non sono i risultati che comprovano il valore di questi ragazzi che sono già eccezionali per aver scelto uno sport di squadra, dove il Noi vince sull’io, prossima partita in trasferta domenica prossimo contro Angri B”