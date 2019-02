I ragazzi dell’Under 15 M del G.S Minori Costa d’Amalfi perdono a Salerno contro la prima del girone.

CAMPIONATO UNDER 15 M

GIRONE H

BASKET PASTENA SALERNO -G.S MINORI COSTA D’AMALFI- 75-34

(27-6/22-9/11-9/13-10)

Si sapeva che sarebbe stata dura, settimana travagliata per le piccole “furie rosse”, complice il cattivo tempo che per condensa non permetteva alla squadra di allenarsi venerdì, ancora assenze questa volta Gambardella, Trezza e Vanacore non sarebbero stati della partita.

Quintetto insolito per Coach Apicella con Proto, D’Alfonso, Bonito, Di Lieto e D’Uva.

Partenza subito difficile per i minoresi che subivano un parziale di undici a zero, la squadra della Costa giocava bene ma falliva numerosi tiri, anche dalla lunetta erano numerosi gli errori. Dopo un time-out di Coach Apicella c’era una flebile reazione che muoveva almeno il punteggio, troppo schiacciante la differenza fisica anche se tecnicamente i ragazzi minoresi cercavano di competere, primo periodo e la partita era già chiusa con uno scarto sfavorevole di 21 punti. Secondo periodo che aveva lo stesso andamento, tutti e otto giocatori di Minori entravano in campo, ma l’esiguo numero di giocatori faceva perdere facilmente di lucidità la squadra. Primo temo che si chiudeva con il punteggio di 49 a 15 per Pastena.

Nel terzo e quarto periodo i ragazzi del G.S cercavano di mantenere e resistere per non accumulare un ulteriore passivo, ci riuscivano con fatica ma confermando ancora una volta il lor indomito carattere, punteggio finale di 75 a 34 e nei due ultimi periodi il passivo aumentava solo di sette punti. Alla fine della partita coach Apicella dichiarava: “Oggi schieravamo solo due 2004, otto giocatori presenti i ragazzi hanno fatto quello che realmente hanno potuto fare. Potrò sembrare fuori dai nostri tempi votati esclusivamente alla vittoria, ma io in ogni sconfitta intravedo importanti miglioramenti individuali che mi fanno ben sperare per il futuro. A nessuno fa piacere perdere, ma adesso il nostro impegno è già proteso alle prossime due partite, speriamo di allenarci per tutta la settimana al completo, tempo atmosferico permettendo”