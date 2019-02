Provincia di Salerno, elezioni del Consiglio: ecco tutti i nomi

Si sono svolte ieri, come vi avevamo riportato, le elezioni per il nuovo Consiglio della Provincia di Salerno. Anche questa volta si parla di un’affluenza molto alta, vicina all’86,14%. Ricordiamo che le elezioni erano riservate solo agli amministratori comunali: sono stati 1703 i consiglieri e i sindaci del territorio in questione ad aver votato. 1977 erano gli aventi diritto.

I dati parlano di una “vittoria” schiacciante del Partito Democratico: ai dem, infatti, vanno ben sei seggi. Il primo eletto è stato Carmelo Stanziola con 4374 voti, come seconda eletta Pasqualina “Paki” Memoli con 3612 voti, segue Antonio Rescigno con 3445, Luca Cerretani con 3368 voti, Vincenzo Servalli con 2937 voti e 2868 voti per Roberto Robustelli.

Per quanto riguarda il centrodestra, a Forza Italia sono andati due seggi, con Roberto Celano e Giuseppe Ruberto, stesso discorso per Campania Libera (con Antonio Sagarese e Fausto De Nicola). Due seggi anche per “Più centro per il territorio”, con Felice Santoro e Fausto Vecchio, mentre un seggio è andato a Fratelli d’Italia, con Clelia Ferrara. Un seggio anche per “La provincia di Tutti (Dante Santoro), per il partito socialista Italiano (Giovanni Guzzo) e alla Lega (Ernesto Sica).

A sorpresa, fuori il sindaco di Padula Paolo Imparato (PD). Fuori tutta la Costiera Amalfitana: erano in quattro le donne della Divina presentatesi tra Partito Democratico, Centro per i territori, Provincia di tutti e Campania libera. Si parla di Angela Speranza di Cetara, Natalia Pinto di Ravello, Lucia Scannapieco di Maiori (tutte assessore). Fuori Carmela Riccio di Atrani (consigliera).

I consiglieri votati, sedici, guideranno la Provincia di Salerno per i prossimi due anni insieme al neo presidente Michele Strianese.