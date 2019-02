Protocollo di intesa tra Coni e Comune di Sorrento

Realizzare una politica sportiva sul territorio, promuovendo iniziative e nuove discipline, e favorendo un dialogo anche con le altre amministrazioni locali. E’ l’obiettivo del protocollo di intesa firmato stamani dal presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli e dal sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, entrambi concordi sulla necessità di incrementare la pratica sportiva nei suoi diversi segmenti, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità.

Tra gli intenti dell’iniziativa, anche la possibilità di favorire alcune discipline per la tera età e per le persone portatrici di handicap.

“Il Coni è dotato di un importante patrimonio di uomini, mezzi ed idee – ha commentato il sindaco Cuomo – E’ per questo che, periodicamente, terremo degli incontri nei quali discutere progetti ed azioni da intraprendere. E a programmare eventi, anche a carattere nazionale, in grado di fare crescere ulteriormente, nella nostra città, l’amore per lo sport”.