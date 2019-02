Procida (NA). Palazzo della Cultura. Energie Sinergiche. Sarà presente Lucia Fortini.

Articolo di Maurizio Vitiello – DECINE DI INNOVATORI DA TUTTA ITALIA AL PALAZZO DELLA CULTURA DI PROCIDA.

È l’obiettivo del gruppo di oltre 20 giovani che partecipano al progetto Energie Sinergiche, promosso dal Comune di Procida con il sostegno della Regione Campania.

L’iniziativa sarà presentata dal Team di giovani l’8 febbraio 2019 al Comune di Procida, alla presenza dell’Assessore regionale Lucia Fortini, del Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino e dell’Assessore comunale Rossella Lauro.

L’iniziativa ENERGIE SINERGICHE punta a creare un gruppo di esperti procidani che organizzeranno una serie di eventi di confronto culturale e scientifico per l’utilizzo responsabile delle tecnologie a sostegno dell’ambiente e della sicurezza sociale.

“Inquinamento da plastica, aria irrespirabile e conflitti sociali sono temi drammatici, ormai universali.”

“Costituiremo una impresa giovanile che organizzerà eventi culturali innovativi sull’Economia Circolare. Porteremo a Procida i promotori dell’innovazione italiani ed europei”.

Il programma prevede l’attivazione di UN CANTIERE DI INNOVAZIONE con oltre 500 ore di laboratori, stage e ricerca–azione, con esperti e imprese.

Si comincia con:

Pietro Carratù, creatore di YOUBIQUO, Startup tecnologica campana,

Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore

Michele Buonomo, Direttivo Legambiente nazionale.

Pasquale De Toro, docente di Valutazione d’Impatto Ambientale alla Federico II di Napoli.

Hanno aderito l’economista Luigino Bruni e Massimo Cohen Cagli, fondatore della Scuola italiana di fundraising.

ENERGIE SINERGICHE è un progetto promosso dal COMUNE DI PROCIDA e coordinato dal CONSORZIO FORMA.

Tra i Partner, il Centro di Documentazione di LEGAMBIENTE e le società YOUBIQUO (tecnologie), GREEN ERGO SUM (energie rinnovabili), MEDITERRANEO SOCIALE (economia civile) ed OFFICINAE ecs (editoria e comunicazione), le associazioni Procida Futura, I LOVE PROCIDA GREEN e MISERICORDIE CAIVANO.

L’assessore Lauro sottolinea: “Energie Sinergiche”è un percorso per acquisire competenze trasversali per entrare nel mondo del lavoro o per migliorare la propria attività lavorativa.”

Andrea Vittorio Barone segnala: “La Polisportiva Procida Futura” come associazione giovanile procidana, sostiene la ricerca e lo sviluppo della progettualità ed imprenditorialità valorizzando le vocazioni e competenze dei giovani del territorio.”

Armando Mauro, Presidente del Consorzio Forma, indica: “Le ragazze ed i ragazzi del progetto stanno dimostrando di saper mettersi in gioco e di voler valorizzare la loro enorme energia creativa. Pongono le basi del loro cambiamento personale che dovrà portare al miglioramento della qualità della vita personale e collettiva, ben oltre i confini dell’isola. Questo è l’obiettivo fondante di Energie Sinergiche.”

L’impegnativo programma di attività culminerà nella realizzazione di un evento che porterà a Procida decine di giovani innovatori da tutta Italia per elaborare proposte e soluzioni per la sostenibilità ambientale, la convivenza sociale, e la responsabilità tecnologica.

LE SCUOLE E LA CITTADINANZA SONO STATE INVITATE A PARTECIPARE.

Info:

energiesinergicheprocida@gmail.com;

3317098383

Maurizio Vitiello