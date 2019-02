Premio “Loved by guests” 2019, trionfano anche gli alberghi di Amalfi, Positano, Ravello, Praiano, Sorrento e Sant’Agnello

Hotels.com annunzia i vincitori del premio “Loved by guests” 2019 per le strutture di ospitalità con le migliori recensioni da parte degli ospiti. Grande presente la Campania con ben 37 strutture. Tra i premiati anche alberghi di Amalfi, Positano, Praiano, Sorrento e Sant’Agnello. Ma vediamo i nomi. Per Amalfi il Santa Caterina, l’Hotel Marina Riviera e L’Antico Convitto. Per Positano troviamo Villa Yiara, Le Sirenuse, il Poseidon Hotel, l’Alcione Residence, il B&B Casa Nilde Positano, l’Hotel Buca di Bacco, Villa La Tartana e l’Hotel Eden Roc. Per Ravello Villa Piedimonte. A Praiano premiato l’Hotel Margherita. A Sorrento il premio va allo Yacht Club Capo Cervo Suites, al Surriento Suites, al Marina Piccola 73, alla Maison La Minervetta, al Palazzo Marziale, al Palazzo Jannuzzi Relais, al Grand Hotel La Favorita, al Grand Hotel Royal, a La Piazzetta Guest House, al Grand Hotel Ambasciatori, al Maison Kalea, al Magi House Relais ed all’Hotel Antiche Mura. A Sant’Agnello premiato l’Hotel Mediterraneo.