In occasione della festività di San Giovanni Bosco si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Premio Cultura Vietri” nella Chiesa dei Salesiani di Vietri,” Santa Maria Ausiliatrice”. Il premio è stato indetto dall’Unione ex allievi/e di Don Bosco e sono stati premiati i diplomati e laureati,vietresi ,che hanno conseguito il massimo dei voti. I giovani che sono rientrati in questo prestigioso elenco sono stati sette: Vincenza Nolfi laurea magistrale in biologia, Annapaola Fasano laurea magistrale in architettura, Valentina Ferraiuolo laurea in scienze dei beni culturali, poi i diplomati Pierpaolo Rescigno, Luigi Ragone, Martina Avallone e Francesco Tortora. Il premio è stato indetto per dare una testimonianza ed un esempio ai più giovani e Don Bosco sosteneva che nessuna predica vale più del buon esempio. La scuola ha un valore primario e i giovani che si dedicano allo studio con impegno contribuiscono a rendere migliore la nostra comunità. La pergamena e una mattonella vietrese realizzata dal maestro Lucio Liguori ha rappresentato concretamente questo premio simbolico ,con disegnato un asinello,elemento molto caro ai vietresi e dai molteplici significati. Ha condotta la cerimonia il Presidente dell’Unione ex-allievi Cesare Marciano I premi sono stati consegnati dall’Arcivescovo S.E. Rev.Mons. Orazio Soricelli che ha celebrato le funzioni religiose in onore di San Giovanni Bosco ed ha lodato l’iniziativa. Soddisfazione espressa anche dall’amministrazione comunale con l’assessore alla cultura Giovanni De Simone.

Antonio Di Giovanni