Pranzo con la redazione di Positanonews

Questa mattina pranzo di redazione con il collaboratore Michele Pappacoda e il direttore Michele Cinque ci siamo riuniti perchè era da tempo che non ci vedevamo e abbiamo trascorso una mezzoretta alla Trattoria Italia a Corso Italia di Piano Di Sorrento dove abbiamo pranzato grazie ai titolari per l’ospitalità e la buona cucina. Usciti siamo andati a prendere un caffè al bar in Piazza Cota ove abiamo trovato altri due colleghi tra cui anche Gigione Maresca.

Seguiranno foto