Pranzo con la redazione. Positanonews non è un semplice giornale

Questa mattina pranzo di redazione con il collaboratore Michele Pappacoda e il direttore Michele Cinque . Ci siamo riuniti perchè era da tempo che non ci vedevamo , abbiamo passato mezz’ora insime nella Trattoria Italia sul Corso Italia a Piano Di Sorrento, un buon pranzo in un bell’ambiente accolti con cordialità ed ospitalità. Usciti siamo andati a prendere un caffè al bar in Piazza Cota ove abiamo trovato altri due colleghi, Gennaro Giglio e Gigione Maresca. Sono in momenti come questi che si vede che Positanonews non è un semplice giornale, ma una famiglia, con i suoi pregi e i suoi difetti. Positanonews non è fatto solo di post e di like, come tanti che aggregano le notizie per essere virali e fare audience, Positanonews è fatto di persone, con tutti i loro limiti e le loro virtù. La nostra è una storia che parte dal 2005 fatta non di cloni e avatar fasulli, ma di persone vere . Positanonews siamo noi, siete voi.