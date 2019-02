E’ di Praiano il nuovo Presidente dell’Associazione comandanti ed ufficiali di Polizia locale della Lombardia. Ecco chi è

Si chiama Vincenzo Aiello, viene da Praino, poi trasferitosi al nord per lavoro. Vincenzo infatti è il comandante della Polizia locale di Cantù e da qualche tempo è diventato il presidente dell’Associazione comandanti ed ufficiali di Polizia locale della Lombardia.

Un orgoglio ed un esempio per tutti noi della Costiera Amalfitana, visto che è partito da zero, per ottenere quest’ incarico molto prestigioso, che sicuramente avrà gratificato il giovane comandante.

Vincenzo è stato eletto presidente dell’Associazione venerdì scorso al termine del congresso svoltosi a Provaglio d’Iseo jin ptovincia di Brescia ed ha subito iniziato con caparbietà il suo nuovo incarico.

Complimenti Vincenzo!