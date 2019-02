Praiano pazzeschi dati sui posti letto. Amalfi la proposta della ZTL del sindaco una speranza. Ci sono due cose che ci hanno colpito i dati pazzeschi di Praiano che dal 2011 al 2019 è passato da 900 a 2100 posti letto, più che raddoppiati in otto anni, dati che , secondo Gino Schiavo imprenditore alberghiero di Ravello, sono in tendenza con il resto della Costiera amalfitana . Quindi non solo autobus, aumenta a dismisura la presenza turistica sul territorio e quindi di conseguenza mezzi di trasporto, NCC, taxi , autobus autorizzati da provincia di Salerno, Regione Campania, di tutto e di più, per questo convince come possibile soluzione, forse l’unica novità proposta dai sindaci negli ultimi anni, questa ZTL del sindaco di Amalfi Daniele Milano che proprio Positanonews ha lanciato. Riusciranno i nostri eroi ad attuarla, con un costo dai 500 ai 700 mila euro, una cifra accettabile per il problema che c’è, a risolvere il problema per il 2020? E per il 2019? Ci freghiamo con l’ordinanza del 2013 , l’unica non demolita dai ricorsi al Tar insomma.. E a proposito di problemi del traffico, interessante l’intervento di Vito Cinque patron dell’albergo San Pietro, per cui nessuno ha mai fatto denunce ed esposti al Prefetto, insomma decine di migliaia di articoli, anche all’estero , come ha detto Andrea Ferraioli, ma poche segnalazioni legali..