Da Positanonews due nuovi giornalisti. Auguri a Enrico e Viviana di Vico Equense. Proprio oggi l’ok dall’Ordine dei Giornalisti della Campania dopo aver svolto la pratica per l’iscrizione all’albo di giornalista pubblicista con Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Con noi sono passati giornalisti che ora lavorano alla Rai, Mediaset, Gambero Rosso, anche all’estero, una marea di corrispondenti che ci hanno fatto onore come in Costa d’ Amalfi e Sorrento

Positanonews mantiene sempre le proprie parole, abbiamo aspettato che fossero maturi per il riconoscimento, con noi non è facile , ma se si ha la stoffa e la volontà si va avanti. Complimenti ragazzi e continuate la missione di “fare luce” sulla verità che è la stella polare del giornalismo.

Così ha annunciato il suo tesserino Enrico Di Palma