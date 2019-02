Positano su Vogue il matrimontio di Whitney Wolfe la fondatrice di Bumble

E’ uscito con un ampio servizio su Vogue il racconto del matrimonio di Whitney Wolfe a Positano in Costiera amalfitana, nella splendida “Villa Tre Ville” la struttura che era del famoso regista Franco Zeffirelli ed ora è di Govind . Fondatrice e amministratore delegato di Bumble, ha fatto della sua attività di matchmaking. La sua app per appuntamenti è forte di 20 milioni di utenti e ben nota per il suo approccio femminista al processo di corteggiamento online: quando due utenti eterosessuali sono abbinati, una connessione può essere fatta solo se la donna fa la prima mossa. (Da allora la compagnia ha ampliato la sua portata con il lancio di Bumble BFF a marzo 2016 e Bumble Bizz all’inizio di questa settimana).

Come il destino vorrebbe che, per l’imprenditore e il suo attuale marito, Michael Herd (che è un ristoratore oltre che nel business del petrolio e del gas) le prime volate IRL invece che virtualmente, ma la loro storia d’amore iniziava ancora con Whitney che , dopo un incontro ad Aspen, si offre di insegnarli a sciare..Continua a leggere e a vedere foto e video sul giornale Vogue con il servizio originale in inglese