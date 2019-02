Positano. Via Boscariello di nuovo al buio, i residenti sono stanchi – Video

Positano. Era solo il 4 febbraio quando avevamo segnalato lo stato in cui versava Via Boscariello, priva di illuminazione, con il conseguente disagio per i tanti residenti che di sera sono costretti a percorrere le scale muniti di torcia o con la luce del cellulare. Una situazione non degna di un paese turistico come Positano, perla della costiera amalfitana. Dopo solo due giorni le nostre segnalazioni sono state prese in considerazione e l’illuminazione era stata ripristinata facendoci tirare un sospiro di sollievo. Ma, come dice il vecchio adagio, non bisogna mai cantare vittoria troppo presto. Infatti, oggi Via Boscariello è di nuovo al buio. Insomma, la pacchia è durata appena due giorni, il tempo di ammirare la bellezza della strada di sera per poi ripiombare nelle tenebre. Ci chiediamo come sia possibile e ci sentiamo presi in giro. Si spera che al più presto l’illuminazione venga ripristinata e questa volta in modo duraturo perché non sappiamo che farcene di una luce ad intermittenza e siamo stanchi di rischiare ogni sera avventurandoci per le scale al buio completo.