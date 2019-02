Positano. E’ venuta mancare all’affetto dei suoi cari Antonietta Davide

Serenamente si è spenta all’età di 98 Antonietta Davide. Ne danno il triste annunzio le figlie Assunta, Maria e Marisa, il genero, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in via Trara Genoino n. 15, giovedì 7 febbraio, alle ore nove, per la Chiesa S.Maria Assunta dove sarà celebrato il rito funebre, si dispensa dai fiori