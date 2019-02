Positano. Ci sono degli spettacoli della natura che ti lasciano senza fiato. Ed è proprio il caso del tramonto che questa sera ha colorato il cielo positanese con tutte le gradazioni del rosso, dal più chiaro al più scuro ed intenso. Per chi non avesse avuto la fortuna di poterlo ammirare dal vivo condividiamo alcune delle foto di Fabio Fusco che, come sempre, è riuscito a fermare in un’immagine tutto lo splendore di un attimo ricavandone una vera e propria opera d’arte.