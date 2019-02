Positano , Costiera amalfitana Ultimo giorno per le mattonelle coi numeri civici della ceramica Assunta che ha sponsorizzato la procedura di aggiornamento della numerazione civica sul territorio comunale da parte della giunta comunale guidata dal sindaco Michele De Lucia, le nuove mattonelle riportano il logo della città romantica, la strada e il numero civico. Una paese che si riqualifica e dà un’identità, come voluto dal sindaco Michele De Lucia, anche nel rendere omogenee nella bellezza le mattonelle.

Tutte uguali, in modo da definire un unico format, belle ed eleganti, come per storica tradizione della antica ceramica Assunta gestita da Giovanni Carrassi , le mattonelle in parte sono state distribuite a domicilio già da i primi di gennaio.

Molte però risultano non essere consegnate e per questo il comune ha stabilito un calendario di consegna che si esaurirà domani mattina.

Infatti, tutti coloro che non hanno ricevuto la targa della numerazione civica che

possono approfittare della distribuzione prevista dalle ore 9 alle 13 presso la fermata bus di Liparlati.

Qui domani mattina saranno consegnate le mattonelle destinate ai numeri civici di via Liparlati, Via Santa Croce, Via Kempff, Via San Sebastiano, Via dei Mandorli,Via Marconi, Piazza Bellilla , Via Laurito, Via Arienzo, Via Stefan Andres.

Positano si rinnova dunque anche dalle mattonelle. Foto Massimo Capodanno