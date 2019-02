Positano. Per Tiziana Rispoli si conclude la splendida avventura a Masterchef

Positano. L’avventura di Tiziana Rispoli ai fornelli di Masterchef si è conclusa. La prova decisiva che ne ha decretato l’eliminazione è stata quella dell’Invention Test, che prevedeva la preparazione di un piatto utilizzando come ingredienti pane e cioccolato. Tiziana, che oramai a Sky tutti chiamavano affettuosamente Miss Positano, ha scelto di cimentarsi con una ricetta tipica della costiera amalfitana, le melanzane con la cioccolata. Purtroppo non ha ottenuto il successo sperato e lo chef Barbieri è arrivato a definirlo “un mappazzone”, utilizzando il suo caratteristico linguaggio. Nonostante l’esclusione Tiziana ha dichiarato di aver vissuto una bellissima esperienza e di essersi divertita tantissimo. Ha infatti dichiarato che non dimenticherà mai Masterchef e tutte le persone che ha avuto occasione di conoscere in questa avventura. Tiziana ha inoltre detto di essere molto contenta del nomignolo “Miss Positano” con cui è stata ribattezzata. Poi, riferendosi alle sue melanzane al cioccolato, ha ammesso che la ricetta non è venuta bene come sperava. In ogni caso tutta Positano è orgogliosa della sua Tiziana, della sua miss.