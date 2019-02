Positano , Costiera amalfitana. Tanti ragazzi per salutare Michele Barba ai funerali di ieri mattina a Positano, oltre alla terza media dell’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio di Positano e Praiano, anche studenti delle superiori di Sorrento e Amalfi che hanno voluto ricordarlo in una chiesa gremita. Bello il ricordo di Fabio Fusco che mette in luce la sua passione per le api

. La passione per le api nelle foto di Fabio Fusco.. In queste foto uno dei tanti momenti della tua passione per le 🐝

Restarai sempre nei nostri ❤️

Grazie per i tanti insegnamenti che hai dato a me e a tante altre persone.

Grazie per avermi fatto scoprire lo straordinario Mondo delle Api 🐝

Grazie Prof. per aver insegnato ai ragazzi l’Atletica leggera.

R.I.P. Prof. Michele Barba 💔