Positano: Smarrito un cagnolino, ora cerca il suo padrone o una casa in cui stare

Ieri sera, in tarda serata, una ragazza ha trovato questo cagnolino per strada, in un punto molto pericoloso.

Il cagnolino è stato già portato dal veterinario e, purtroppo non disponde del microchip. Ha circa 2 anni, pesa 9kg ed è molto dolce.

Attualmente si trova in stallo a Positano, e chiediamo se qualcuno lo riconosce, per riportarlo dal suo padrone. Nel caso in cui non trova il padrone, il piccolo cerca una casa, e le signore che se ne stanno prendendo cura hanno chiaramente detto che arriverebbero ovunque pur di trovare un posto caldo e piano d’amore per questo docile amico dell’uomo.

Contattate Licia LICIA 3662501028 oppure Barbara Till 3381523411