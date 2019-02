Positano, San Valentino sul Sentiero degli Dei: vacanze d’amore in Costiera

Positano e la Costiera Amalfitana con i suoi luoghi, sono le location d’eccellenza per celebrare l’amore. Una coppia di innamorati proveniente da Arezzo, per San Valentino si è regalata un momento di relax sul Sentiero degli Dei: insieme, in questa bella giornata d’inverno, hanno goduto delle bellezze della nostra terra percorrendo il famoso sentiero montano da Agerola fino alla Perla della Costiera. La coppia toscana, lui operatore di un albergo a cinque stelle a Cortona e lei di un hotel a cinque stelle di Arezzo, hanno scelto di venire sulla Divina su consiglio di un loro amico napoletano. Mentre faceva dello stretching defatigante al ritorno dal Sentiero, la coppia ci ha rivelato che avrebbe proseguito la loro vacanza d’amore in Costiera alla volta di Amalfi.