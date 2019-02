A Stoccolma, il ristorante italiano Mancini, dove lavora da anni come sommelier il positanese Giancarlo Clark, figlio di Paul Clark e Lucia Maresca, ha vinto il premio Gambero Rosso, come miglior ristorante italiano in Svezia.

Tanti complimenti a loro che con molta dedizione e con la passioneper la cucina italiana, hanno onorato la nostra patria in Svezia.