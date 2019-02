Positano, Costiera Amalfitana. Dopo il nostro intervento sul buio in Via Boscariello, è doveroso ringraziare l’assessore Antonio Palumbo, dell’amministrazione De Lucia, che si è mostrato solerte e presente nella giornata di ieri, finchè non ha risolto, sperando in maniera permanente, il problema dell’illuminazione.

Intanto bisogna dare atto a Palumbo che è sempre presente, attivo e attento e, dopo la segnalazione del problema con foto e video, l’assessore ci ha spiegato che non è semplice come in passato, gestire queste problematiche: “Nell’arco dell’amministrazione De Lucia, siamo passati da circa 1000 punti luce a 3000, praticamente sono triplicate non solo le illuminazioni, ma anche le problematiche, dovute anche alle nuove tecnologie e ai lavori di manutenzione, per cui non si può guardare al passato, perché oggi è ancora più complesso gestire la cosa, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio.”