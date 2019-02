Positano: Questa sera, in occasione del San Valentino riapre “La Taverna del Leone”

Il ristorante della famiglia Guida, che da oltre 50 anni soddisfa i palati dei suoi clienti con piatti della tradizione mediterranea semplici e genuini, ha da poco conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale dalla Guida francese La Liste. E sull’onda di questo successo che lo chef Giuseppe D’Urso continua a proporre sapori puliti e schietti a chilometro zero, proprio per esaltare i sapori dei nostri prodotti tipici, come il limone di Sorrento, le alici di Cetara, il pomodoro, il provolone del Monaco e tanto altro.

Il menù proposto dalla Taverna del Leone per questo magico San Valentino è un menù ricco di sapori esaltati dei nostri prodotto tipici: Come antipasto gamberoni rossi al rabarbaro, coste di cardo, crema di patate e limone; poi cuore di pasta di barbabietola ai broccoli calabresi, fonduta di provolone del Monaco, borragine fritta. A Seguire ricciola confit all’olio EVO, crema di carote e zenzero, carciofi violetti di Castellammare e per finire una cheesecake alla ricotta di bufala, cuore di lamponi, crumble di red velvet.