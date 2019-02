Positano, questa non è una foto artistica. Via Boscariello un buio che sa di abbandono

Positano, Costiera amalfitana. Non so se vedremo da vivi un’illuminazione che funzioni in Via Boscariello. Noi positanesi siamo amati, ma anche invidiati, imitati, copiati, sfruttati, adulati, ma pochi sanno che dietro questa bellezza vi sono tanti disagi. Noi che siamo di Positano, non gli altri, sappiamo come si vive qui. Si nasce, si cresce e si muore nelle scale. Si butta anche il sangue nelle scale. Come quella di Via Boscariello, le segnalazioni arrivano di tutto e di più, da rifiuti gettati ovunque, cacche di cane, dissesto della stessa scalinata, tanto più sarebbe necessaria l’illuminazione per prevenire rischi e pericoli, ma anche perchè è il minimo che bisognerebbe garantire al cittadino. Ora le segnalazioni, questa volta anche di persona, visto che abbiamo incontrato ben tre o quattro dipendenti della ditta di Saviano di Nola sul posto, le abbiamo ribadite. Sembra che c’erano dei pali dell’illuminazione tremolanti per il vento, forse non ben fermati a terra, qualcuno legato con una pianta ( sic!) e quant’altro. Erano ben volenterosi, ma li abbiamo visti a mani vuote, non pubblichiamo le loro foto per rispetto della privacy, anche perchè loro magari sono solo comandati e fanno il possibile. Ma perchè dirmi , non ti preoccupare per l’illuminazione? Mi sa tanto di quel “Stai sereno” di renziana memoria.. Non ti preoccupare , è vero, potrei fare finta di niente , rassegnarmi. Ma se qualche persona inciampa per colpa del buio? E se oltre alle inefficienze del sistema, poi mi spiegassero da che dipende, ci si mette anche il silenzio di chi ha il “dovere” di parlare quando una vicenda si ripete? E se magari qualcuno avvisato da Positanonews si porta una torcia elettrica e si salva la vita? Allora delle due l’una o ci spiegate che succede, mettete telecamere per controllare il degrado, i rifiuti ed eventuali sabotaggi ai pali dell’illuminazione, o ci mettete un bell’avviso, e viste le centinaia di articoli fatti vengono giustificati, attenzione in questa strada l’illuminazione è aleatoria? Se esce testa ci sono le luci, se esce croce no.. E, credetemi, è spesso una croce, croce e delizia del nostro paese come questo vento che spira forte

Michele Cinque