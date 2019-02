Positano, il professor Michele Barba va allenare in paradiso

Positano, Costiera amalfitana. Purtroppo il professor Michele Barba non è più fra noi, questa è la notizia che non avremmo voluto dare questa mattina. Il professor Barba, 61 anni, per decine di generazioni delle scuole medie dell’ Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio , ci ha lasciati a Montepertuso per continuare ad allenare in paradiso. Michele Barba ha lottato con tutte le sue forze, come sempre. Aveva a cuore i suoi piccoli allievi e ha ottenuto tanti risultati eccellenti a Salerno e in Campania per le nostre scuole. Con me aveva sempre una parola gentile, un sorriso, mi chiamava per avvisarmi dei bei risultati dei ragazzi da scrivere per motivarli ed incentivarli ai principi sani dello sport. Ci mancherai prof.. Buon viaggio!

I funerali ci saranno domani, 12 febbraio, alle ore 9.00 a Montepertuso.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Positanonews, vi siamo vicini.