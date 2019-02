Positano problemi manovre SITA alla Chiesa Nuova il bis gira al bivio di Montepertuso. Siamo a febbraio e cominciano già le problematiche per la viabilità. Questa mattina problematiche da parte dei genitori della perla della Costiera amalfitana per il bis che va a Sorrento e porta gli studenti in Penisola Sorrentina. Oramai pressochè la totalità degli studenti di Positano, e una buona parte di Praiano, si è orientata verso gli istituti della costa di Sorrento. Dalla SITA ci fanno sapere che avevano avvisato della cosa i ragazzi perchè le manovre alla Chiesa Nuova sono estremamente difficoltose e, considerato che la carreggiata è stretta, automaticamente al minimo intoppo la SITA è costretta a risarcire il danno, come è avvenuto a causa di una lettera di una autovettura danneggiata, da cui è scaturita questa decisione. Da parte dei genitori si chiede la presenza della polizia municipale la mattina presto, anche perchè stanno già cominciando a venire una marea di turisti. Come abbiamo più volte detto quest’anno sarà peggio dell’anno scorso , ieri traffico sulla S.S. 163 a febbraio, cosa mai vista prima , e far un mese cominciano a venire le gite turistiche.