Positano, Costiera amalfitana. Si avvicina la stagione turistica e comincia a incombere il problema traffico e il dramma della mancanza di posti auto, sul gruppo Problematiche Positano il nostro Giovanni Fucito fa un bel lavoro fotografico e documentare che val la pena riportare per una riflessione che riguarda noi positanesi che qui viviamo tutti i giorni.. che ne pensate?

“Posti auto per i residenti eliminati in tempi recenti, l’ultimo taglio, il più drastico poco più di un anno fa, senza nessun miglioramento per il traffico, anzi incoraggiato. I residenti di Positano dipendono quasi totalmente da altri paesi, sia per questioni mediche, spese varie, scolastiche etc…, sui mezzi di trasporto non si può fare affidamento (la SITA spesso piena zeppa di turisti non ti prende) e l’auto è qualcosa a cui non si può fare a meno e con questi ultimi tagli non si trova più posto nemmeno in inverno. D’estate poi i forestieri occupano i posti auto riservati ai residenti, tanto il carro attrezzi sta solo sul cartello e con quello che costano i parcheggi a Positano, conviene pagare una multa. Perché gli amministratori comunali ignorano questo fatto? Alle prossime elezioni comunali il mio voto sarà per chi risolve questo problema, e Voi?”