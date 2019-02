Positano, Costiera amalfitana. Il paese sotto una pioggia battente, ma i “runners” non si fermano, anche se rischiano , come è successo stasera a Fabio Fusco, con Giovanni Cuccaro, verso le 19. A Via Monsignor Saverio Cinque, quasi all’altezza del deposito Avitabile, sulla strada che va a Montepertuso, dopo l’intersecazione della S.S. 163 che congiunge la costa di Sorrento con quella di Amalfi, si stacca una pietra di ottanta chili circa.

“Mentre correvo durante il mio allenamento ho sentito un botto, ho pensato in un primo momento al movimento di una pala meccanica, invece avvicinatomi (era già buio pesto a causa del cattivo tempo) ho visto questo grosso masso al centro della strada, ho aspettato l’altro mio compagno che stava più indietro, una macchina si è fermata sono scesi due amici, tutti insieme lo abbiamo spostato “.

Il pericolo è sempre in agguato nella Divina col maltempo, e la pioggia continua a battere insistentemente ancora tutta la notte