Positano piange Maurizio Cipriano

Positano. Una brutta notizia questa mattina per la cittadina della Costiera amalfitana. Ci ha lasciato Maurizio Cipriano, era ricoverato all’ Ospedale di Sorrento da qualche giorno. Purtroppo non ce l’ha fatta Maurizio. Amava viaggiare , ma il suo centro del mondo era Fornillo. Sulla spiaggia tanto amata lo trovavo sempre questa estate, per noi di Fornillo il nostro luogo dell’anima. Maurizio era sempre qui, guardava quell’orizzonte infinito, quel mare che ha sempre amato ovunque andava per il mondo. Quando lo ho saputo sono rimasto incredulo. Ora stai a solcare un nuovo mare, ciao Maurizio . Domani i funerali Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.