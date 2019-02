Positano: Pamela Cuomo inviata a Bruxelles per Positanonews

Un’ osservatrice particolare per Positanonews nella seda della comunità europea a Bruxelles.

Pamela Cuomo, di Positano in Costiera Amalfitana, è una studentessa che sta svolgendo diversi stage per l’università. Tra questi un’esperienza a Bruxelles, dove risiede il Parlamento della comunità europea.

Il nostro giornale online, di riferimento in Costa D’Amalfi ed in Penisola Sorrentina, il primo nativo infraprovinciale della Campania, ha ormai varcato i confini dell’Italia ed è letto in tutto il mondo, ed in particolare in Europa: da Londra a Parigi, da Berlino a Stoccolma. Tutti ormai conoscono Positanonews come un giornale che racconta il territorio da 14 anni.

Pamela, in qualità di nostra inviata, sta facendo conoscere Positanonews anche a Bruxelles, per questo la ringraziamo.

Ecco le sue parole per riassumere a breve quest’esperienza: “Per me è un esperienza molto emozionante. Sono contenta di viverla e sono felice di rappresentare Positanonews in Europa con questo mio lavoro. Sto visitando tutti gli uffici del Parlamento Europeo, e dopo quest’esperienza mi sento molto più europea. Questo dovrebbe essere lo spirito che dovremmo avere tutti per un futuro migliore.”