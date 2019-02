Positano, paese sempre più deserto in questo periodo: anche alimentari chiusi. Quando una soluzione?

Una Positano sempre più deserta in questo inverno. Purtroppo quella che abbiamo registrato è ancora una volta una splendida Positano che deve fare i conti col solito problema destagionalizzazione. Quello che abbiamo riscontrato e che possono riscontrare tutti gli abitanti e i visitatori della perla della Divina è la chiusura degli alimentari non solo il giovedì pomeriggio, ma anche la domenica per tutta la giornata. Una situazione sconcertante che lascia nel disagio la popolazione del posto.

Situazione del genere anche in una zona cruciale del paese come quella della Chiesa Nuova. Il lunedì, poi, è il giorno festivo anche del Bar Internazionale e nella zona dei Mulini non si trova un bar aperto neanche a pagarlo. Problema del quale già abbiamo parlato in passato. Una grande e assurda contraddizione: tra un mese e mezzo circa, infatti, queste stesse zone saranno prese d’assalto da migliaia e migliaia di turisti e la situazione sarà resa praticamente invivibile a causa del caos traffico. Una vera incoerenza che caratterizza ormai da anni queste splendide zone. La nostra lotta per cercare di rendere Positano un posto che possa offrire il massimo dei servizi anche di inverno continua e continuerà finché non verrà trovata una soluzione definitiva.