Positano. PositanoNews è sul posto per documentare la situazione dopo il masso franato a Montepertuso. Come abbiamo riportato nella serata di ieri, si è staccato un masso di quasi 100 chili dal costone roccioso di via Monsignor Saverio Cinque, all’altezza del deposito Avitabile, sulla strada che difatti, congiunge la costa di Sorrento con quella di Amalfi.

Un episodio che ha spaventato due appassionati di running molto conosciuti sul territorio, ovvero Fabio Fusco e Giovanni Cuccaro. “Ho sentito un botto – ha raccontato Fabio- ho pensato in un primo momento al movimento di una pala meccanica, invece avvicinatomi ho visto questo grosso masso al centro della strada”.

di 5 Galleria fotografica Positano, masso franato a Montepertuso









Noi, come detto, siamo sul posto per documentare la situazione. Quello che possiamo dire è che sicuramente è necessario un intervento immediato di messa in sicurezza, visto che è molto probabile che possano venir giù altri detriti.