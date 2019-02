Positano , Martino da Nocelle sulla Juventus sconfitta a Madrid “Ronaldo ci ha messo cuore, assurdo esser felici per la sconfitta”. Incontriamo Martino alla Chiesa Nuova, sempre disponibile, come tanti nocellesi tifoso bianco nero e ci fa un commento dopo l’inaspettata sconfitta con l’ Atletico Madrid. Sono tanti i tifosi della zebra qui a Positano, ma anche a Meta , dove il sindaco della cittadina della costa di Sorrento è juventino da sempre, insomma scagliarsi con offese contro i tifosi di una squadra italiana non ha senso “Non ha senso no, non vedo cosa ci guadagnano ad esultare per la sconfitta di una squadra italiana.. io sono juventino e sono dispiaciuto per questa sconfitta, sopratutto per Ronaldo che ci ha messo cuore.. Ci rifaremo”