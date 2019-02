Positano, Mario Rianna in ospedale: l’abbraccio da tutto il paese

Tutta Positano abbraccia Mario Rianna, in questo momento ricoverato in ospedale in terapia intensiva, per problemi cardiaci già riscontrati qualche giorno fa. La situazione in corso non fu purtroppo riconosciuto dal 118, ed è stato quindi trasportato a Napoli, dopo nuove difficoltà riscontrate stamattina. Siamo tutti vicino a Mario Rianna.