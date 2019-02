Continua l’emergenza maltempo in Costiera Amalfitana. Il vento forte che si è abbattuto su tutta la Regione negli ultimi giorni ha causato diversi danni nei territori della Divina. Ultimo registrato è stato il crollo di alcune pietre in zona Montepertuso a Positano, sulla Statale 163 Amalfitana, nei pressi del bivio: i massi caduti hanno danneggiato in modo importante diverse autovetture che erano parcheggiate (le immagini nella fotogallery). Fortunatamente non si registrano danni a persone.

E’ solo l’ultimo caso registrato di danni causati dal forte vento di questi giorni in Costiera Amalfitana. Tra i disagi che abbiamo riportato nelle ultime ore si registrano problemi con la corrente elettrica (Diversi i cali di tensione), neve nelle zone collinari, arbusti caduti sulle strade e tanti detriti trasportati dal vento. Si sono registrati anche diversi blackout. In zone come Tramonti le scuole sono state chiuse a causa della neve, mentre disagi sono stati registrati anche per quanto riguarda i trasporti via mare: partenze per le isole cancellate, mare agitato.

di 3 Galleria fotografica Positano, auto danneggiate a Montepertuso





Tanti i danni registrati anche in Penisola Sorrentina. In particolar modo Sorrento ha subito diversi danni a causa del mare in tempesta. E’ stato persino distrutto un peschereccio ormeggiato a Marina Grande. Sempre qui le onde hanno devastato il solarium di uno stabilimento balneare. «Quantificare i danni è ancora impossibile fa sapere il sindaco Giuseppe Cuomo Certo è che il Comune sosterrà pescatori e aziende locali. È arrivato il momento di eliminare il campo boe, da sempre inutilizzato». In ginocchio Piano di Sorrento, dove il vento ha abbattuto un pino all’ingresso di Villa Fondi: struttura chiusa e visite annullate. In via delle Rose, via Savino e via Cavone le raffiche hanno fatto strage di alberi costringendo le autorità a disporre la temporanea chiusura al traffico.

Tra via Legittimo, Mortora e Colli di San Pietro sono volati via cartelloni pubblicitari e tettoie di attività commerciali.