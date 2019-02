Positano, malore per un’anziana: intervento tempestivo della Croce Rossa – FOTO/VIDEO

Ancora una volta intervento tempestivo e probabilmente decisivo del 118 a Positano. Pochi minuti fa, infatti, in via Pasitea, i sanitari della Croce Rossa sono intervenuti avvertiti dai parenti di una donna anziana che ha avuto un malore. Un intervento, come spesso accade, non facile a causa degli spazi proibitivi in cui gli assistenti del 118 si trovano ad operare.

Fortunatamente sembra che anche questa volta le cose siano andate bene. L’azione, infatti, è stata tempestiva. Non possiamo fare altro che lodare l’operato di quelli che sono veri e propri angeli custodi, che mettono la vita di chi è in difficoltà in primo piano e che si trovano a dover agire troppo spesso in spazi stretti e scalinate, come quelle presenti a Positano. In un periodo, poi, difficile come quello invernale. Grazie!