Positano lunedì incontro su viabilità e vivibilità. Il sindaco De Lucia al fianco delle associazioni

Positano , Costiera amalfitana . Lunedì alle 14 nell’aula consiliare incontro su viabilità e vivibilità. Il sindaco De Lucia al fianco delle associazioni Macchia Mediterranea e Posidonia che hanno sollevato le problematiche sulla viabilità. Mentre ancora si aspetta dal Prefetto di Salerno una ordinanza più restrittiva per la S.S. 163 e dalla Regione Campania un blocco dei Tpl sulla Costa d’ Amalfi, per evitare le tragedie di questa estate con ore di file da Piano di Sorrento per Tordigliano e da Positano e Praiano a Ravello , con richieste condivise con l’amministrazione De Lucia : no agli oltre 8 metri, alle deroghe e ad altri servizi di trasporto pubblico locale che non sia quello effettivo della SITA, che va potenziato.

Ora si discuterà della regolamentazione interna al paese, ecco il comunicato delle associazioni.