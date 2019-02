Positano: Lucibello cerca personale

Positano, Costiera Amalfitana: Lucibello, il “noleggio barche” più famoso di Positano, che da oltre 60 anni naviga i mari della Costiera Amalfitana, cerca personale da inserire nel suo organico per la nuova stagione turistica.

Nello specifico ricerca, per il periodo che va da Maggio a Settembre, le seguienti figure:

N°2 marinai muniti di patente nautica

N°1 ufficiale del diporto adibito alla conduzione

N°1 personale generico per ormeggio e organizzazione spiaggia

Per candidarsi inviare il curriculum alla loro mail info@lucibello.it, chiamare il numero 089 875032 o visita il sito www.lucibello.it .

