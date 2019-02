Positano. Le Quarantore nella Chiesa di Santa Caterina. Ecco cosa sono e perché viverle

Positano. La piccola Chiesa di Santa Caterina ospita le Quarantore che verranno poi celebrate anche nelle altre chiese parrocchiali. Le Quarantore sono una pratica devozionale importantissima per una comunità poiché permettono l’adorazione continua del Santissimo Sacramento e sono diffuse soprattutto nel periodo della Quaresima. Ma perché le ore di adorazione sono proprio quaranta? Perché quaranta sono le ore che Gesù ha passato nel sepolcro, dalle 3 del pomeriggio del Venerdì Santo alle 7 delle domenica di Pasqua, quando è risorto vincendo la morte. In queste ore il Santissimo Sacramento viene esposto alla venerazione dei fedeli ed ognuno può dedicare un po’ del proprio tempo, anche pochi minuti, per fermarsi in compagnia di Gesù ed adorarlo con la preghiera o semplicemente stando in silenzio insieme a lui. In una vita che è contrassegnata dal correre e dalla frenesia, fermarsi un momento in una chiesa per adorare Gesù nel Santissimo Sacramento può essere un modo per staccare la spina da tutto il resto e vivere un momento di fede strettamente personale ed intenso.