Positano le meravigliose foto del Mandorlo in fiore alla Torre della Sponda delle sorelle Caetani, famosa per ospitare Vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante queste giornate di freddo ieri nella perla della Costa d’ Amalfi Fabio Fusco ci ha regalato delle foto di un mandorlo in fiore, illuminato da un sole appena tiepido, presagio della primavera finite anche su Repubblica Napoli , l’inserto della Campania . E proprio per la sua fioritura anticipata, il mandorlo veniva chiamato “saked” dalle popolazioni ebraiche del medio Oriente: vale a dire “vigilante”, ambasciatore dei primi cenni della bella stagione. Gli scatti esaltano i colori del mandorlo in fiore ma anche la suggestione della Torre Sponda, eretta a difesa della costa nel tredicesimo secolo. Oggi le proprietarie sono le sorelle Raimonda e Fausta Gaetani: scenografa e costumista la prima, interior designer la seconda. Un edificio con vista privilegiata sul mare e sul borgo, impreziosito – in questi giorni – dalla suggestiva presenza del mandorlo in fiore.

Foto Fabio Fusco