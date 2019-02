Positano. La Multiservice Positano al servizio del cittadino

La società Multiservice Positano, in forza al comune di Positano, si appresta alla sostituzione dello specchio parabolico in via Corvo.

Lo specchio posizionato in un punto strategico della tratta che porta a Montepertuso era stato portato via dal forte vento degli scorsi giorni.

Allertato il Responsabile presso la Casa Comunale, si è cercato di sostituire nel più breve tempo possibile lo specchio, in modo da arrecare quanto meno disagi all’utenza.

Si ringraziano Mario e Nino intervenuti sul posto e che si apprestano all’installazione del parabolico